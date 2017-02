Tecnología

Whatsapp prepara un cambio que afectará la privacidad

Enterate de qué se trata la nueva actualización de Whatsapp, que seguramente no caerá bien entre sus usuarios.



Una vez más, Whatsapp traerá polémica con una nueva función que afectará la privacidad. Se trata de una opción que permitirá saber la ubicación de los usuarios en tiempo real, lo que traería como consecuencia que tus contactos podrán saber dónde te encontrás al momento de enviar un mensaje. Pero a no desesperarse: todavía está en fase de prueba y sólo disponible en versiones beta.



Por un lado, es una función que facilitaría, por ejemplo, la organización de una reunión, pero por otra parte, ya no valdrán las excusas respecto del tránsito y otras cuestiones. Además, en caso de que algún hacker intercepte la información, la persona quedaría bastante expuesta.



De todas formas, para que esta opción se active es necesario tener el GPS encendido e, incluso si está activado, esta funcionalidad se podrá apagar desde el menú de Configuración.

