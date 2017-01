El histeriqueo entre la pareja

El mensaje de Laurita Fernández a Fede Bal mientras él decía que la amaba

El histeriqueo entre la pareja no para y los rumores de romance se retroalimentan cada día más. Ahora, él confesó en Intrusos que le pasan cosas con la bailarina, y ella no se quedó callada.



Laurita Fernández y Fede Bal no dejan de insinuar que algo pasa entre ellos, y que el afecto supera la relación amistosa. Ahora, mientras el actor de Sálvese quien pueda le declaraba su amor durante un móvil en Intrusos, la bailarina le devolvió el gesto.





Si bien no estaba mirando el programa, Marina Calabró le fue contando lo que iba diciendo el actor, que brindaba una entrevista en un móvil, y la bailarina le dijo.



"Boluda... ¿Enamorado de quién? ¿Habla de mí? Es lindo... Yo también a él lo quiero mucho, él lo sabe. Nada... Me alegra mucho que esté bien", lanzó.



Fede Bal había dicho que sentía un gran amor por Laurita, al punto de no poder visualizarse sin ella. "Con Laurita me pasan cosas, siento mucho amor, no me imagino lejos de ella", aseguró.





