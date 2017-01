¿Es celoso?

¿Cómo reacciona Urtubey ante las escenas apasionadas de Isabel Macedo?

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey estuvieron presentes en la presentación de la ficción de Telefe Adda, amar después de amar, y ella habló de los posibles celos de su marido por las escenas hot.



Telefe realizó el lanzamiento de prensa de la novela Adda, amar después de amar, que comenzará el lunes 23 a las 22.30, y allí estuvieron Isabel Macedo junto a Juan Manuel Urtubey, además de los actores protagonistas Mariano Martínez, Eleonora Wexler y Federico Amador.



La tira ya tiene todos los capítulos grabados, y entre ellos, hay algunos de besos apasionados de Macedo junto a su galán que ya se vieron en el adelanto.



Consultada sobre esto en el evento, la actriz dijo que a su marido no le generan celos estas escenas. "No, él mira los besos como mira todo el resto. Está muy contento con lo que hago", dijo la actriz en diálogo con La Nación.



Además aseguró que desde que dejó de trabajar sólo se ocupa de acompañarlo a él en su carrera de político y cargo de Gobernador de Salta.



"Desde que terminé de grabar, no hago otra cosa que acompañar a mi marido. Me encanta hacer ficción, amo trabajar. Si surgiera algo que me fascine, que no quisiera perderme, lo haría, pero hoy tengo mucha responsabilidad acompañando a mi marido y me encanta poder hacerlo. Lo admiro muchísimo, lo respeto un montón y me encanta cómo trabaja. Estoy aprendiendo mucho a su lado", reflexionó.





