Descargo

Karina La Princesita, tras el cruce con Gianinna Maradona: "Le dejé las cosas bien claritas"

Karina "La Princesita" protagonizó un fuerte cruce con Gianinna Maradona por un supuesto roce entre Benjamín (el hijo de Gianinna y el Kun Agüero, de 7 años) y Sol, la hija que la cantante tuvo con El Polaco.





Sin ánimos de calmar las aguas, la cantante tropical aclaró que no está arrepentida y fue por más. "Aprendí a manejar estas cosas, por eso no hablo nunca (de mi vida privada), pero sí cuando hace falta. Mirá que yo soporto que se metan conmigo, en cosas que yo sé que son mentiras. Si hubiera querido tele me hubiese sentado en muchos momentos a decir tal o cual cosa... Y la verdad es que no me interesa", aseguró La Princesita en declaraciones televisivas.



"La tele me la gané siempre sola y no hablando mal de otro artista. Nunca me crucé con nadie, si se da, se da y si no, no. Si me dicen vamos a lo de Susana o a lo de Tinelli a presentar un disco, yo voy y no pasa nada. No invento cosas para salir en la tele. Si hice esto es porque con mi hija, no. Y lo volvería a hacer, no estoy arrepentida. Me mantengo en esa postura", señaló.





"Yo no me defiendo nunca, pero me parece que en problemas de los grandes no hay que meterlos a los chicos. Entiendo que por las redes la gente diga nena, la estás metiendo vos, pero yo dejé bien claritas las cosas que había que dejar y no va a haber más problemas", completó.



Rating Cero



Miércoles, 11 de enero de 2017