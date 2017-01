Intimo Jorge Rial, sobre el juicio de Beatriz Salomón: "Es un disparate, vamos a apelar" Beatriz Salomón le ganó un juicio millonario a Jorge Rial y otros periodistas tras el episodio televisivo de 2004 cuando ella y su entonces marido, el cirujano plástico Alberto Ferriols, fueron invitados al programa Punto Doc, conducido por Daniel Tognetti en América y, sin previo aviso, trasmitieron un video sexual donde se veía al médico manteniendo relaciones con una chica trans.



Tras el desagradable momento, Salomón inició acciones legales contra América, Eyeworks y sus periodistas y, tras 13 años, la Justicia falló a su favor y ganó la demanda por 14.593.500 pesos.



Tras el fallo, Rial dio su postura y cómo seguirán sus pasos en el juicio."Yo hoy no tengo juicios. Si me hablás de lo de Beatriz, es una decisión de la justicia y ahora va a ser apelada como tiene que ser. Yo leo el fallo y es un disparate", lanzó en una entrevista en Morfi, todos a la mesa.

"Pero me parece bien y ahora viene la otra etapa que es ir a lo que nos corresponde que es apelar. La historia la conozco bien y por respeto me la guardo", completó.



Rating Cero



Miércoles, 11 de enero de 2017 Volver