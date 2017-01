11 de enero

Mi Horóscopo Hoy

Aries



Sepa que la arrogancia no lo ayudará, aminore sus pretensiones y reconozca sus errores. Haga un esfuerzo mayor por ser más realista.

Amor: No apure los tiempos del amor. Aparecerá en el momento menos esperado.

Riqueza: Le llegará dinero que le debían hace largo tiempo. Piense bien el destino que le dará.

Bienestar: Asista a ese encuentro con antiguos compañeros, le proporcionará una gran alegría.





Tauro



Es importante que se encamine hacia sus metas. No se permita distraerse de sus objetivos por asuntos sin importancia.

Amor: Sea coherente en la elección del amor y no se deje llevar por la primera impresión ya que se puede arrepentir.

Riqueza: Analice el presupuesto con el que cuenta y trate de que sus gastos no excedan sus posibilidades.

Bienestar: Ya que pretende lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio.



Géminis



Aprenda que no siempre le resultará conveniente manifestar abiertamente lo que siente. Su mejor estrategia será tomar distancia.

Amor: Deje atrás los celos. Período de amar y confiar en su alma gemela.

Riqueza: No actúe impulsivamente. Tome esa decisión muy importante para sus finanzas.

Bienestar: Continúe con el cuidado de su salud. Practique algún deporte y realice paseos al aire libre.





Cáncer



La Luna lo predispondrá a que desarrolle su percepción y lo oculto. Guíese por sus pensamientos que no se equivocarán.

Amor: No ofenda la susceptibilidad de su pareja. Sea más cuidadoso con sus palabras.

Riqueza: Consolide e incentive su creatividad, así los resultados serán óptimos y garantizarán su economía.

Bienestar: Etapa para que comience a tomar distancia de la gente malintencionada.





Leo



Le será muy positivo para su vida que deje entrar las nuevas tendencias, le renovarán su energía estancada.

Amor: No piense solo en lo que a usted le importa, sino también en lo que complazca a su pareja.

Riqueza: Evite los posibles despilfarros. Comience a controlar los gastos del hogar.

Bienestar: Se acerca un fin de semana espectacular para organizar una comida con amigos.





Virgo



Escuche a sus superiores. No permita dejarse llevar por comentarios malintencionados que surgen del entorno que lo rodea.

Amor: Si está buscando un amor, lo encontrarán hoy mismo de la manera menos pensada.

Riqueza: Período crucial para empezar a innovar en su economía.

Bienestar: Deje de razonar demasiado, suelte el pesimismo en situaciones que no tienen importancia.





Libra



Momento de poner los pies sobre la tierra y ver la realidad. Su personalidad soñadora lo impulsará a ver lo que realmente no existe.

Amor: Comprenda por completo a su pareja. Procure aceptarla tal cual es.

Riqueza: Propóngase metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos.

Bienestar: Antes de conciliar su sueño, trate de practicar la meditación, así logrará un descanso más reparador.





Escorpio





Durante estos días, los inconvenientes comenzarán a disolverse y podrá lograr lo que se proponga. No deje de aprovechar el momento.

Amor: Evite que emociones ajenas interfieran en su intimidad y boicoteen sus sentimientos.

Riqueza: Conserve sus finanzas y no arriesgue su capital, los negocios que ofrecen ganancias rápidas podrían perjudicarlo.

Bienestar: Olvídese de los malos momentos. Evite las discusiones y enojos con sus allegados.





Sagitario



Sus conocimientos lo ayudarán a avanzar en sus ambiciones. Trate de manejarse con diplomacia frente a las situaciones.

Amor: Aparecerán conflictos en la pareja a partir de una relación pasional desmedida.

Riqueza: Encuentre el rumbo indicado para poder aplicar su creatividad y generar recursos económicos.

Bienestar: Su organismo le está pidiendo un poco de paz. Necesitará descansar en soledad.





Capricornio



Al fin podrá tomar una decisión muy importante referida a un tema personal. Alguien muy cercano, le dará un consejo valioso.

Amor: Al tener la Luna en oposición, deberá ser cauteloso a la hora de expresar lo que piensa.

Riqueza: Regule su presupuesto. El desorden y los gastos innecesarios deben quedar en el olvido.

Bienestar: Evite sobrecargarse con demasiadas actividades, principalmente en su día libre.





Acuario



En caso de que los obstáculos se tornen difíciles de superar, trabaje en continuar por el camino que ha elegido desde un primer momento.

Amor: Tome un comportamiento más serio y comprometido, su pareja empezará a responderle de igual modo.

Riqueza: No se abstenga. Procure darse todos los gustos que estén a su alcance.

Bienestar: Magnífica jornada para dedicarse a las tareas hogareñas. Lo disfrutará junto a su familia.





Piscis



Le aparecerá una oportunidad para hacer cambios extremadamente profundos en su vida personal y social. No la desperdicie.

Amor: No deje que los celos le impidan ver la realidad. Tómese las cosas con calma.

Riqueza: No invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto poco claro. Tenga cautela.

Bienestar: Aproveche para realizar una salida al aire libre, depurará su animo.



Miércoles, 11 de enero de 2017