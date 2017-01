Mar del Plata Nico Vázquez se realizó un tatuaje en honor a su hermano Santiago Acompañado por su mujer Gimena Accardi, Nico Vázquez transita el duelo por la pérdida de su hermano Santiago mientras hace temporada en Mar del Plata.



Acompañado incondicionalmente por su madre Mirta, su mujer Gimena Accardi, y sus amigos Benjamín Rojas, Sofía Pachano, Sofía Gonzalez Gil y Francisco Ruiz Barlet, Nico Vázquez transita el duelo por la pérdida repentina de su hermano menor Santiago, quien tenía 27 años cuando falleció el pasado 16 de diciembre mientras se encontraba de vacaciones en Punta Cana.

Con muchísima fuerza que le brindó su familia y su público, tal como él declaró, se subió al escenario y reestrenó El otro lado de la cama en Mar del Plata, donde planeaba unas vacaciones diferentes en plena luna de miel con Accardi, hasta que la triste noticia lo golpeó.



"¡Estoy acá por mi mamá...! ¡Te amo vieja! Por mi papá y mis hermanos. No tuve días fáciles y esto no se termina hoy. Pensé que no iba a poder hacer la obra", indicó parado frente a su público. Ahora, a menos de un mes del fallecimiento de Santi, buscó homenajearlo con un nuevo tatuaje en su cuerpo.



El nombre de su hermano se ubica en letra cursiva en su antebrazo derecho y se pueden observar en las fotos publicadas en esta edición de la revista Caras, donde se lo ve al actor intentando distraerse junto a su mujer en las playas de Mar del Plata.











