Le hizo frente

Matías Alé habló del romance de María del Mar y Lucas Velasco

Matías Alé se recupera de un año difícil alejado de la farándula. Está realizando la obra Mr, Amor, casi casi un galán en Mendoza y asegura que no le molesta que su ex mujer tenga un nuevo amor.



Alejado de la temporada de Mar del Plata y Carlos Paz, Matías Alé disfruta de su presente laboral en San Rafael, Mendoza, con la obra Mr, Amor, casi casi un galán, pero tiene noticias de la farándula y una de ellas involucra a su ex mujer, María del Mar Cuello Molar.



La modelo está de novia con Lucas Velasco y no se ocultan. Por el contrario, ya fueron fotografiados porpaparazzis e incluso publicaron imágenes de ellos juntos en las redes sociales.



Consultado sobre esto en la revista Caras, Alé dijo que estaba al tanto. "Yo me siento bien. Alguna que otra foto de ellos creo que vi, pero María del Mar es parte del pasado. No me afecta en absoluto que esté con otra persona. No me molesta ni me afecta, yo estoy en otra", dijo él.





Fuente: Rating Cero

Martes, 10 de enero de 2017