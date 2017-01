En primera persona Romina Gaetani reveló el trasfondo de su renuncia a Noche y Día Romina Gaetani preocupó en 2015 con su repentina renuncia a Noche y Día, la ficción que protagonizaba con Facundo Arena y estaba en el prime time de El Trece. La actriz había perdido a su padre y su fallecimiento afectó su salud y le provocó ataques de pánico.



"Comencé con este problema en diciembre, para las Fiestas. El desencadenante fue la tristeza profunda que me ocasionó la pérdida de mi padre", explicaba Romina tras su salida de la ficción producida por Adrián Suar.



Años después, este 2017 regresó a la ficción con una fuerte apuesta en el teatro con "La Momia" y se volvió a mostrar en la televisión. En el marco de la promoción del proyecto, Gaetani reveló por primera vez el trasfondo de su renuncia.

"Dejé Noche y Día porque no podía dar lo mejor de mí. No se lo merecían, era un elencazo. Pero no puede ser, en los libretos empecé a ver que el personaje tenía un padre muerto, que no me habían dicho que estaba", develó la actriz.



"Me estaba pasando en la ficción lo que hace seis meses me había pasado en la vida real. Así que pude cumplir cuatro meses y puedo salir de Noche y Día, fue la primera vez que hice valer mi salud y me prioricé", agregó.



En esta línea, agradeció a Eleonora Wexler porque "se tuvo que hacer cargo de lo que era le dejaba". "A todos quiero agradecer a Fabio Poska, a Adrián Suar", completó.



