Epa, epa Moria dejó plantada a Mirtha: La verdad detrás de su faltazo La One se bajó del almuerzo a último minuto alegando un problema de salud. Sin embargo, las especulaciones estuvieron a la orden del día. ¿Qué pasó en realidad?.



Debe ser la primera vez en toda su carrera que Moria se baja de un programa por problemas de salud pero ocurrió. El fin de semana canceló su presencia en el ciclo de la Mirtha porque... ¡se quedó muda!.



Al parecer, el aire acondicionado de la sala donde realiza la función de su obra estaba tan fuerte que afectó su garganta y quedó afónica. Así las cosas y por expreso pedido de su médico de cabecera, tuvo que hacer la cura del silencio. Claro que esta versión no conformó del todo a la Chiqui que aprovechó su programa para hacer un pequeño pase de factura.

“Creo que logré lo que nadie ha logrado nunca, que es que Moria se quede muda. Parece que el aire le hizo muy mal”, dijo con un tono irónico que no pasó desapercibido.



Moria por su parte, aprovechó la cuenta de Twitter para hablar de su recuperación. Desconfiados, abstenerse:





#GargantaProfunda haciendo gargaras con todo #ConTodoLoQueTrague voy a ser Maria CALLAS ja!



