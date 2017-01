Depredador

El Polaco habló de los rumores de romance con Silvina Luna: "Es una hermosa mujer"



En una entrevista con Secretos Verdaderos, el cantante confirmó que conoce a la modelo y que le parece una "piba espectacular".



Una nueva y hermosa mujer se sumó a la lista de posibles amores de El Polaco (29). Se trata de Silvina Luna (36), que se separó de Manuel Desrets en marzo del año pasado.





Luis Ventura le preguntó sobre estos rumores, alimentados por los elogios que la modelo le dedica al cantante cada vez que es consultada sobre él.



Fiel a su costumbre (¿y caballerosidad?), El Polaco negó todo tipo de acercamiento. "No... Estoy solo, en un momento que no estoy para estar con nadie, enfocado en mi carrera, mis hijas y familia. Yo puedo joder, decir que estoy buscando el amor de mi vida... Silvina es una piba espectacular, que conocí ahora. Una genia", afirmó en Secretos Verdaderos desde Carlos Paz, donde realiza la obra Abracadabra.



Cuando Ventura le preguntó sobre los halagos hacia él, el cantante contestó que él también lo hace con ella. "Es una hermosa mujer, la mejor, pero por ahora no pasa nada. Uno nunca sabe lo que puede pasar", aseguró.



Por último, sobre el affaire (confesado por él mismo) con su ex compañera del Bailando, Barby Silenzi, El Polaco le sacó importancia. "Con Barby tenemos la mejor, somos compañeros. Pasamos ocho meses juntos, uno también extraña porque prácticamente éramos una familia tanto ella como mi coach. Nada raro, cariño de amigos", comentó.



Ratingcero

Lunes, 09 de enero de 2017