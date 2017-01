Televisión Beatriz Salomón quebró en llanto al recordar un gesto de ayuda de Mirtha Legrand

Invitada al almuerzo del domingo, la ex vedette le agradeció públicamente a la conductora por su solidaridad cuanto tenía problemas financieros y quebró en llanto.



Beatriz Salomón se emocionó hasta las lágrimas en el programa de Mirtha Legrand al hablar de su difícil historia, por su separación de Alberto Ferriols y las muertes de su hermana, madre y padre.



En ese contexto, además, reveló un buen gesto que tuvo la diva para ayudarla a ganar plata, tras su crisis económica por el divorcio con Ferriols.

"Quiero agradecerte a vos públicamente porque mucha gente me ha ayudado y vos, una vez, sabías que yo no tenía plata y me conseguiste un trabajo en Santiago del Estero. Me hiciste ganar muy buena plata. Mirtha, vos sos una gran señora, de verdad te lo agradezco", reveló.



"De verdad, te lo agradezco. Esto no lo sabe nadie de Mirtha, pero ella sabía que yo tenía problemas. Fui con mis hijas. Ella me consiguió el trabajo, nadie lo sabe, pero quiero decirlo públicamente: vos sos una buena mujer. Gracias", agregó.



"Si, una presencia, como se dice. Bueno, no te emociones. Lo llamé a un conocido que hace eventos. Pero bueno, que tu mano derecha no se entere lo que hace la izquierda, es un refrán", cerró Mirtha, queriendo decir que no quería, o no era su intención, que se sepa de su ayuda.



Lunes, 09 de enero de 2017 Volver