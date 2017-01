Se refirió por primera vez a los rumores Lali Espósito habló de Santiago Mocorrea y del bebé que espera Mariano Martìnez

La actriz y cantante se refirió por primera vez a los rumores que la vinculan a un hombre y del hijo que espera su ex novio.



Lali Espósito rompió el silencio y habló de los rumores que la vinculan a Santiago Mocorrea.



"No estoy de novia, hice un Facebook Live y estaba en el auge de la cuestión ese tema y lo tuve que aclarar", explicó.



Y volvió a reiterar elogiando al muchacho: "No estoy de novia, estoy muy bien y estoy soltera. Santi es un divino y yo tengo una vida privada que cuido mucho".



Sobre su ex pareja, Mariano Martínez, la cantante comentó: "Yo sé perfectamente la relación que tuve con Mariano. Fue una situación muy nueva para mí, yo no estaba acostumbrada a tanta exposición en cuanto a lo personal".



Y agregó: "Siempre encaré las cámaras y dije la verdad, es algo que me sale naturalmente darle la importancia que tienen a las cosas. Yo sé perfectamente la relación que tuve con Mariano, las cosas que estuvieron buenísimas, las cosas que no".



"Y confío muchísimo en que se notan mucho la educación que tiene uno y la forma de ser, por eso no me preocupo mucho porque siempre sale la verdad", enfatizó Lali en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y sobre el bebé que espera su ex con su nueva pareja contó: "Un baby siempre es una bendición".



