Galería MonteCaserosOnline Deportistas montecasereños fueron distinguidos por la Municipalidad El Corsódromo Paso de los Higos fue escenario, la noche del viernes 6, de la Fiesta del Deporte, evento organizado por la Municipalidad a través de la dirección competente para reconocer a los deportistas montecasereños destacados en 2016.



Dando inicio el acto en nombre el Director del área, José Manuel Tagle, dio la bienvenida a los deportistas, dirigentes y público en general que se dieron cita, la noche del viernes, en el Corsódromo Paso de los Higos, escenario en el que se desarrolló la Fiesta.



Tras ello fue invitado a dejar su mensaje el Intendente Miguel Olivieri quien tras desear un feliz 2017 sostuvo “es un placer poder estar aquí con todos los deportistas de Monte Caseros. Cada vez que nos reunimos, en cualquier punto de la provincia, no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia las otras autoridades que destacan el comportamiento de los jóvenes de nuestra ciudad, y prueba de esto es que la noche del 24 y el 31 más de tres mil chicos se juntaron en distintos puntos de la ciudad y no hubo un solo inconveniente y eso también es parte de todos estos jóvenes deportistas y de sus instructores, directores técnicos que continuamente les están dando buenos ejemplos a los chicos, por eso es que nosotros nos sentimos complacidos”



“A los chicos quiero decirles que no se preocupen cuando pierden un partido o un campeonato lamentablemente en la mayor parte de nuestras vidas nos pasamos perdiendo, son más las veces que perdemos de las que ganamos pero eso nos ayuda a templar nuestro espíritu, por ahí nuestros padres son los que nos exigen que seamos Maradona, que seamos los mejores jugadores y a la larga por ahí termina perjudicando a algún chico pero eso es lo que cada uno de ustedes tiene que sentir y saber que la derrota de un domingo nos tiene que llevar a que el próximo domingo entremos con más fuerza y más ganas a una cancha a disputar cualquier clase de compromiso deportivo porque para eso estamos, para ir superándonos en la vida tanto en lo deportivo como en lo educativo, en la vida misma, cada vez tenemos que ser mejores personas y el deporte nos lleva a ser mejores personas por ello es que estamos complacidos de poder compartir con ustedes esta fiesta, este año que acaba de terminar – 2016- fue de mucha actividad deportiva en la ciudad, seguramente este 2017 va a ser mucho mejor todavía y por eso es que a fin de año o principio del que viene estaremos nuevamente acá entregando los premios a los deportistas destacados. Disfruten de esta fiesta y sepan que siempre vamos a estar junto acompañándolos” concluyó

Tras ello el cielo cobró color, los fuegos artificiales dejaron oficialmente inaugurado el acto y ellos, los protagonistas, al anunciados cruzaron la manga y ocuparon el centro del escario, lugar en el que de manos de autoridades recibieron distinciones.





ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE DEPORTES, A TRAVÉS DE SU COORDINADOR PAULO DO NASCIMENTO, CON LA PARTICIPACIÓN DE 8 ESCUELITAS DE FÚTBOL Y MAS DE 600 JUGADORES, SE LLEVÓ A CABO EL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL 2016 DENOMINADO FRANCISCO “NEGRO” OJEDA. HOMENAJEANDO DE ESTA FORMA A UNA PERSONA QUE APORTÓ MUCHÍSIMO AL FÚTBOL LOCAL DESDE DIFERENTES FUNCIONES : MASAJISTA, PREPARADOR FÍSICO, AYUDANTE DE CAMPO Y DIRECTOR TÉCNICO DE CATEGORÍAS FORMATIVAS Y PRIMERA DIVISIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA LIGA.-

LAS COPAS EN JUEGO EN LAS CATEGORÍAS 2005 Y 2006LLEVARON EL NOMBRE “A LA MEMORIA DE DANIEL “PIPOCA” MARTINEZ JUGADOR DE LA ESCUELITA DE FÚTBOL Y PRIMERA DIVISIÓN DEL CLUB ATLÉTICO SAMUEL W. ROBINSON QUE TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE JUGAR UN AÑO EN DEPORTIVO ESPAÑOL.-



INVITAMOS A FRANCISCO Y FAMILIARES DE DANIEL A RECIBIR UNA PLACA RECORDATORIA DE MANOS DEL COORDINADOR DEL FÚTBOL INFANTIL PAULO DO NASCIMENTO Y EL INTENDENTE MUNICIPAL MIGUEL ANGEL OLIVIERI.-

ES DE DESTACAR QUE SE LLEVARON A CABO JORNADAS DEPORTIVAS Y, EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, INVITADOS POR ESTA DIRECCIÓN, TUVIMOS LA VISITA DE LOS SIGUIENTES CAPTADORES DE TALENTOS REPRESENTANDO A LOS SIGUENTES CLUBES :



JORGE BIANCO DEL CLUB NEWELS DE ROSARIO

HORACIO GARCÍA, ALEJANDRO FARÍAS Y JUAN RAMÓN CORONA POR EL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS

HUGO HERNANDEZ POR EL CLUB ROSARIO CENTRAL

MARCELO ARANDA POR EL CLUB UNIÓN DE SANTA FE



CLUB ATLÉTICO DEFENSORES DE BELGRANO

LA ESCUELA DEL CLUB ATLÉTICO DEFENSORES DE BELGRANO TIENE SU ORIGEN EN LA PRIMER ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL CREADA EN EL AÑO 2009, TRASLADÁNDOSE DE LA CASA DE LA CULTURA AL BARRIO BELGRANO, DONDE CONTINUÓ LA GRAN TAREA DE FORMAR CHICOS Y JÓVENES APEGADOS AL DEPORTE CON GRAN CUOTA DE SOLIDARIDAD, COMPAÑERISMO Y RESPETO.-



A PESAR DE SU CORTA TRAYECTORIA, YA TUVO LA OPORTUNIDAD DE CONSAGRARSE CAMPEÓN EN VARIAS OPORTUNIDADES Y REPRESENTAR AL FÚTBOL CASEREÑO EN LOS CAMPEONATOS PROVINCIALES.-



ORGANIZÓ ESTE AÑO UN ENCUENTRO ZONAL DENOMINADO “UNA PELOTA, UN AMIGO” CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BELGRANO (CURUZÚ CUATIÁ), LA CRUZ, DEPORTIVO GUAVIRAVÍ, Y PARQUE INDEPENDENCIA (MONTE CASEROS)



TODA ESTA LABOR DIARIA ES ACOMPAÑADA POR UNA COMISIÓN DE PADRES QUE APUNTALAN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS.-



HOY LAS DIVISIONES DEL CLUB CUENTAN CON MAS DE 70 JUGADORES DE 6 A 13 AÑOS SIENDO SU COORDINADOR GENERAL Y FORMADOR NÉSTOR EDUARDO ROLÓN, SECUNDADO COMO DIRECTOR TÉCNICO POR DARÍO GODOY Y AYUDANTE DE CAMPO FERNANDO MARTINI





CLUB DEPORTIVO JUAN PUJOL

TERCER AÑO QUE PARTICIPA EN FORMA CONSECUTIVA DEL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE DEPORTES.



CON DEDICACIÓN Y PERSEVERANCIA HA LOGRADO UNA ESTABILIDAD EN EL FÚTBOL JUVENIL DE JUAN PUJOL PARTICIPANDO TAMBIÉN DE LA LIGA CASEREÑA EN SUB 15 Y SUB 18 DANDO CONTINUIDAD AL TRABAJO REAALIZADO EN LAS CATEGORÍA FORMATIVAS.-



SU FORMADOR OMAR ALBERTO “PIRIS” SILVA



CLUB ATLÉTICO FLORIDA

LA ESCUELA DE FÚTBOL DEL CLUB ATLÉTICO FLORIDA ESTÁ A CARGO DEL EXPERIMENTADO FORMADOR RICARDO VALDÉZ SECUNDADO POR ESTEBAN “CIRILO” OSUNA QUIÉN SUMÓ, ANTE LAS DIFICULTADES ORGANIZATIVAS, A LOS CHICOS DE VILLA FEDULLO A SU CARGO, A ESTE POPULAR CLUB DE BARRIO.-

CUENTA CON 135 ALUMNOS DE 4 A 11 AÑOS QUE COMPRENDEN LAS CATEGORÍAS 2005 A 2011.-



CON EL APOYO TOTAL DE LA COMISIÓN DE PADRES Y LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB ES UNA ESCUELA EN CONSTANTE CRECIMIENTO QUE TUVO UN CIERRE DE AÑO DIGNO DE IMITAR DONDE LOS JUGADORES Y FAMILIARES DISFRUTARON DE UNA GRAN FIESTA DEPORTIVA.-



CLUB ATLÉTICO LIBERTAD

FUNDADA EN EL AÑO 2002 POR MAURICIO “PERICO” RÍOS Y A CARGO DEL FORMADOR RUBÉN “TITÍ” MILESSI CON LA COLABORACIÓN DE JORGE SANCHEZ, CUENTA A LA FECHA CON 50 ALUMNOS COMPRENDIDOS EN LAS CATEGORÍAS 2005 AL 2011.-

CON MUCHO SACRIFICIO SE HA CONVERTIDO EN GRAN ANIMADOR DEL FÚTBOL INFANTIL LOGRANDO ESTE AÑO CONSAGRARSE SUB CAMPEÓN EN LA CATEGORÍA 2006.-



CLUB PARQUE INDEPENDENCIA

FUE FUNDADO EL 20 DE FEBRERO DE 2014 POR UN GRUPO DE PADRES DEL BARRIO ENCABEZADO POR LOS SRES OMAR GOMEZ Y RICARDO VALDÉZ ENTRE OTROS.-



NACIÓ CON LA FILOSOFÍA DE “JUGAR PARA DIVERTIRSE” COMENZANDO CON 5 CATEGORÍAS.- EN LA ACTUALIDAD SON 9 CATEGORÍAS PARTICIPANDO EN 5 DE LA LIGA MUNICIPAL Y 4 DE LA LIGA CASEREÑA GRAL SAN MARTÍN.-



SU COORDINADOR GRAL Y DIRECTOR TÉCNICO ES DIEGO MOREIRA ACOMPAÑADO POR JAVIER FUCENECO.-



EN EL AÑO 2014 LA CATEGORÍA 2002 SE CONSAGRÓ SUB CAMPEONA DEL TORNEO DEL FÚTBOL INFANTIL FERNANDO “PALITO” MARTINEZ Y EN EL AÑO 2015 LA CATEGORÍA SUB 13 LOGRÓ EL CAMPEONATO DE LA LIGA CASEREÑA GRAL SAN MARTÍN OBTENIENDO EL DERECHO A PARTIPAR DEL TORNEO PROVINCIAL.- EN EL PRESENTE AÑO LOGRO EL TÍTULO EN LA CATEGORÍA 2006.-



CLUB ATLÉTICO PUERTO UNIDO

PARTICIPA CON LA CATEGORÍA 2007 QUE CUENTA CON UN TOTAL DE 20 JUGADORES.-



A CARGO DE LA FORMADORA LUCRECIA MILESSI CON EL APOYO DE SU HERMANO RUBÉN, TRABAJANDO EN FORMA CONJUNTA EN LA CANCHA DEL CLUB ATLÉTICO LIBERTAD, ESTÁN INTENTANDO CON GRAN ESFUERZO LOGRAR SUMAR MAS CHICOS A ESTA DISCIPLINA DEPORTIVA.-



CLUB SAMUEL W. ROBINSON

CON UN TOTAL DE 130 ALUMNOS PARTICIPA EN TODAS LAS CATEGORÍAS , DESDE LA 2005 A LA 2011, A CARGO EN LA ACTUALIDAD DEL FORMADOR EDUARDO “CHIROLA” ANDRADE SECUNDADO POR JOSÉ “POPE” VERA.-



FESTEJÓ SU ANIVERSARIO CON UN ENCUENTRO EN DIFERENTES CATEGORÍAS .



HA TENIDO ESTE AÑO UN CRECIMIENTO EN LO EXTRA DEPORTIVO AL CONTAR CON UNA COMISIÓN DE PADRES QUE TRABAJA DENODADAMENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL E INDUMENTARIA DEPORTIVA ACOMPAÑANDO A LOS PEQUEÑOS GRANDES JUGADORES EN LAS JORNADAS DEPORTIVAS.-

CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO



ESCUELA FUNDADA EN EL AÑO 2002 POR EL RECORDADO FERNANDO “PALITO” MARTINEZ, FESTEJÓ LOS 14 AÑOS DE VIDA CON UN ENCUENTRO ZONAL



EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA A CARGO DE LA COORDINACIÓN GRAL EL PROFESOR FABIO “PRETO” VARELA RAMOS ACOMPAÑADO DE LOS FORMADORES JORGE “COQUE” RAMIREZ, PROF. JULIÁN BAEZA Y FEDERICO COPINI, CUENTA CON 140 ALUMNOS COMPRENDIDO ENTRE LAS CATEGORÍAS 2005 A 2011.-



APOYADA POR UNA COMISIÓN DE PADRES QUE POSIBILITA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA ESCUELA DE FÚTBOL.-





“CORONEL TAEKWONDO CLUB”



EL TAEKWONDO, DESDE SUS HUMILDES COMIENZOS HACE MAS DE 1.000 AÑOS, SE HA DESARROLLADO Y EXTENDIDO A NIVEL INTERNACIONAL PARA CONVERTIRSE EN UNA DE LAS ARTES MARCIALES MÁS EXITOSAS Y POPULARES DEL MUNDO. SUS ALUMNOS DISFRUTAN DE LA DISCIPLINA FÍSICA Y MENTAL, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE LA CAPACIDAD DE DEFENDERSE A SI MISMOS QUE LES OTORGA SU PRÁCTICA.- EL TAEKWONDO NO ES SOLO UN DEPORTE DE COMBATE, ES TAMBIÉN UN ESTILO DE VIDA PARA AQUELLOS QUE LO PRACTICAN EN TODAS PARTES DEL MUNDO.-



LA ACADEMIA CORONEL TAEKWONDO CLUB INICIA SUS ACTIVIDADES EN MARZO DE 2005, TENIENDO UNA CONTINUIDAD ININTERRUMPIDA DE 11 AÑOS.- A PARTICIPADO DESDE EL 2006 EN LOS TORNEOS PANAMERICANOS ALREDEDOR DE SUDAMERICA Y EN LOS MUNDIALES DEL 2009, 2012 Y 2015 CLASIFICANDO TAMBIÉN PARA EL PRÓXIMO MUNDIAL CON SEDE EN LOS ESTADOS UNIDOS A LLEVARSE A CABO EN EL AÑO 2017, TENIENDO ENTRE SUS ALUMNOS CAMPEONES NACIONALES Y PANAMERICANOS.-

CUENTA CON MÁS DE 70 ALUMNOS, MAS DE 15 CINTOS NEGROS ACTIVOS Y MAS DE 5 INSTRUCTORES DE ENTRENAMIENTO FORMÁNDOSE PARA RECIBIRSE DE INSTRUCTORES PROFESIONALES A NIVEL MUNDIAL.-



CICLISMO RUTA Y PISTA

LA DIRECCIÓN DE DEPORTES RECONOCE EN ESTA DISCIPLINA A UNA TRADICIONAL FAMILIA DE CICLISTAS QUE DEJAN BIEN EN ALTO AL DEPORTE MONTECASEREÑO.-



INVITAMOS A JOAQUÍN ALEJO MIÑO ARECO, SILVIA ARECO Y RAÚL ARECO A RECIBIR SU MERECIDO RECONOCIMIENTO.-

JOAQUÍN, ENTRE SUS LOGROS POSEE UN 2º PUESTO OBTENIDO EN EL VELODROMO DE LA CIUDAD DE CORRIENTES Y TRES 1º PUESTOS LOGRADOS EN LA PAZ (ENTRE RÍOS) GOYA (CTES) Y EN EL CAMPEONATO INFANTIL DE MONTAIN BIKE LLEVADO A CABO EN NUESTRA CIUDAD.-



SILVIA, ENTRE LAS COMPETENCIAS MAS IMPORTANTES EN QUE PARTICIPÓ EN EL 2016 LOGRÓ EL 3º PUESTO EN LA VUELTA DE LAS FLORES TRINIDAD (RCA O. DEL URUGUAY), 1º PUESTO EN CONCORDIA (ENTRE RÍOS) 2º PUESTO EN LA TRADICIONAL DOBLE LAS MARÍAS (CTES) Y 9º PUESTO EN EL GRAN PREMIO COMPAGNIOLO CIRCUITO KVT EN BUENOS AIRES.

RAÚL, CICLISTA CON UNA TRAYECTORIA DE 35 AÑOS PARTICIPANDO EN CATEGORÍA MASTERS EN COMPETENCIAS A NIVEL PROVINCIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y ORGANIZADOR DE NUEVE EDICIONES DE LA YA TRADICIONAL COMPETENCIA ARECO COMPETICIÓN EN EL CIRCUITO CALLEJERO DE LA VIEJA ESTACIÓN DEL ESTE, OBTUVO, COMO RESULTADOS MAS IMPORTANTES DEL 2016, EL 3º PUESTO EN LA VUELTA DE LAS FLORES TRINIDAD EN LA RCA O. DEL URUGUAY, 1º PUESTO EN CONCORDIA (ENTRE RÍOS) 5º PUESTO EN LA NOGOYÁ-VASO VILVASO (ENTRE RÍOS), 8º PUESTO EN LANÚS (BS AS) Y 5º PUESTO EN EL CAMPEONATO ARGENTINO DE PISTA EN MAR DEL PLATA.-



“MONTAIN BIKE”

ACTIVIDAD QUE CONTINÚA EN CONSTANTE CRECIMIENTO, A TRAVÉS DEL GRUPO BICI SALUD NUESTRA CIUDAD DISFRUTÓ DEL TORNEO CORRENTINO DE MTB Y DE LA TRADICIONAL TRAVESÍA PASO TIMBOY

LAURA ROSBACO

MARTÍN ROMERO



“RUGBY”

EL RUGBY CLUB INICIA SUS ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 BAJO EL IMPULSO Y LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LUCIANO TOLEDO Y GABRIEL COPPINI CONTANDO CON MAS DE 60 JUGADORES EN DIFERENTES CATEGORÍAS.-

PARTICIPÓ DE ENCUENTROS AMISTOSOS CON EQUIPOS DE LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS Y DE LA RCA ORIENTAL DEL URUGUAY.-



SUS LOGROS MAS IMPORTANTES FUERON EL SEGUNDO PUESTO EN EL CAMPEONATO ZONAL DE LOS JUEGOS CORRENTINOS EN CATEGORÍA SUB 16 Y EL CAMPEONATO OBTENIDO DENOMINADO BOTINES SOLIDARIOS DISPUTADO EN ENTRE RÍOS

POR SU COMPAÑERISMO Y DESTREZA COMO JUGADOR RECIBE SU RECONOCIMIENTO GONZALO CIUCIO.-



“BOCHAS”

PRESIDIDA POR EL CPN MIGUEL CARLINO LA ASOCIACION MONTECASEREÑA DE BOCHAS PARTICIPA ACTIVAMENTE DE TORNEOS ZONALES, PROVINCIALES Y NACIONALES EN LOS CUALES SE DESTACARON A LO LARGO DEL AÑO EN RAMA FEMENINA MICAELA MARTINO Y MASCULINA HUGO CARLOMAGNO A QUIENES CONVOCAMOS PARA RECIBIR SU RECONOCIMIENTO.-



“BOXEO AMATEUR”

SE LLEVARON A CABO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO DOS VELADAS BOXÍSTICAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.- POR INCONVENIENTES DE PÚBLICO CONOCIMIENTO EN EL CEF Nº 3 Y EX MERCADO MUNICIPAL LA ACTIVIDAD NO PUDO SER DESARROLLADA EN NUESTRA LOCALIDAD A LO LARGO DEL AÑO.-

TUVIMOS QUE LAMENTAR UN DURO GOLPE CON EL FALLECIMIENTO DE UN REFERENTE DE ESTE DEPORTE, EL EX BOXEADOR PROFESIONAL UBALDO “EL PUMA” FIGUEREDO QUIEN TRANSMITIÓ SUS CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DE SU GIMNASIO Y SE DESEMPEÑÓ CON GRAN CAPACIDAD COMO ÁRBITRO Y PROMOTOR DE VELADAS BOXÍSTICAS.-



RECIBEN SU RECONOCIMIENTO:



MACARENA CASTILLO, BOXEADORA CON 23 PELEAS AMATEUR EN SU HABER



JOAQUÍN GOMEZ, QUIEN FUE NUESTRO PRIMER REPRESENTANTE EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2015 Y ESTE AÑO PARTICIPÓ DE VELADAS REALIZADAS EN LAS CIUDADES DE EMPEDRADO, BELLA VISTA Y NUESTRA CAPITAL PROVINCIAL DONDE DISPUTÓ EL TORNEO NACIONAL JUVENIL



“CLUB NAUTICO, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO JANGADEROS CASEREÑOS”



FUNDADO EL 1º DE JUNIO DE 2012, CON PERSONERÍA JURÍDICA Nº 024/16 HA ORGANIZADO DIVERSOS EVENTOS NAUTICOS POR RÍOS Y ARROYOS DE LA ZONA.-



HOY, SE ENCUENTRA ENCUADRADA EN EL PROYECTO CLUBES ARGENTINOS Y TRABAJANDO CON EL OBJETIVO PRICIPAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SU SEDE.-



EN MAYO DEL AÑO 2010 REALIZÓ EL RAID NÁUTICO POR EL RÍO URUGUAY, “RECORRIENDO EL CAMINO DE LOS JESUITAS”, CUNPLIENDO UNA ETAPA DE 392 KM DESDE GARRUCHOS (CTES) A MONTE CASEROS EN UNA BALSA DE TACUARUZÚ.-



EN AGOSTO DE ESTE AÑO REALIZÓ OTRO RAID POR EL RÍO URUGUAY EN UNA BALSA DE BOTELLAS PLÁSTICAS, ÚNICA EN SU TIPO, CUBRIENDO UNA DISTANCIA DE 174 KM DESDE LA CIUDAD DE LA CRUZ (CTES) A MONTE CASEROS, DENOMINADA “RECORRIENO EL CAMINO DE LOS PUEBLOS LIBRES” .-



RECIBEN SU RECONOCIMIENTO LOS SRES :

LUIS SCHIRO, HUGO QUIROZ, HUGO OSORIO, CARLOS MARTINOLI, JUAN SUAREZ TEJEIRA, RUBÉN CARDOZO, JOSÉ LUIS GORBEÑA Y VICTORIO BOUE QUIENES PARTICIPARON DE ESTA GRAN AVENTURA.-



“VOLEIBOL”

LOS EQUIPOS FEMENINOS Y MASCULINOS DE LOS CLUBES BARRIO NUEVO, SAN RAMÓN SUR Y CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 3 PARTICIPARON A LO LARGO DEL AÑO EN DIFERENTES TORNEOS ZONALES LLEVADOS A CABO EN LAS CIUDADES DE CHAJARÍ (ENTRE RÍOS), PASO DE LOS LIBRES Y MERCEDES (CTES) Y RECIENTEMENTE EN EL TORNEO ANIVERSARIO DE MONTE CASEROS EN EL CUAL EL EQUIPO FEMENINO DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BARRIO NUEVO SE ALZÓ CON EL CAMPEONATO HACIÉNDOLO SAN RAMÓN SUR EN MASCULINO.-

CLAUDIO MACIEL



“BÁSQUETBOL”



ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CASEREÑA DE BÁSQUETBOL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS CLUBES SAN LORENZO, BARRIO NUEVO, JUVENTUD UNIDA Y ENDURO SE LLEVARON A CABO DOS TORNEOS A LO LARGO DEL AÑO, EN EL PRIMERO SE HOMENAJEÓ AL EX JUGADOR ESTEBAN PILINCHO MACIEL LOGRANDO CONSAGRARSE CAMPEÓN EL CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO EN SEXO FEMENINO Y EL CLUB ATLÉTICO JUVENTUD UNIDA EN MASCULINO.-



EN EL RECIENTE TORNEO ANIVERSARIO DE MONTE CASEROS REPITIÓ EL TÍTULO EL CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO EN FEMENINO Y SE CONSAGRÓ CAMPEÓN EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BARRIO NUEVO EN MASCULINO.-



ES DE DESTACAR QUE COMO PRELIMINARES SE DISPUTABAN ENCUENTROS EN CATEGORÍAS FORMATIVAS Y POR REGLAMENTO, EN PRIMERA DIVISIÓN, PARTICIPABAN OBLIGATORIAMENTE TRES JUVENILES CON EL OBJETO DE DAR PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DIFUNDIR ESTE NOBLE DEPORTE EN LOS MAS CHICOS.-



LA ASOCIACIÓN CASEREÑA DE BÁSQUETBOL SE ENCUENTRA AFILIADA A LA FEDERACIÓN CORRENTINA Y CUENTA CON ….. JUGADORES FEDERADOS EN RAMA FEMENINA Y MASCULINA, MOTIVO POR EL CUAL PREMIAMOS A SUS DIRIGENTES CON UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO A SU DESTACABLE LABOR.-

INVITAMOS A LOS SRES ANGEL ORTIZ, PRESIDENTE, MIGUEL SILVA, SECRETARIO Y JOSÈ AGUSTINI, TESORERO A RECIBIR LA MISMA.-



GUADALUPE MALVICINI

RAFAEL RICO



“AUTOMOVILISMO”

A TRAVÉS DE GESTIONES DEL CLUB DE VOLANTES Y MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS NUESTRA CIUDAD VOLVIÓ A VIBRAR CON LA FUERZA LIBRE Y LA CATEGORÍA TZ 850 PARTICIPANDO DE ESTAS CATEGORÍAS LOS SIGUIENTES PILOTOS :

NESTOR PEZZARINI, GABRIEL BROMMER, MATÍAS DI FRANCO, LUCIANO DÍAZ, PABLO ROLANDO, MATÍAS MARELLO, MIGUEL SURUR, JUAN CRUZ LEGAL, RENATO GORBEÑA, ARIEL Y HÉCTOR BERTOLINI, LA MAYORÍA SURGIDOS DE LAS COMPETENCIAS DE KARTING.-



SE DISPUTARON CON SINGULAR ÉXITO DOS FECHAS PUNTABLES Y EL PREMIO CORONACIÓN EN EL AÑO 2016 Y





“HOCKEY MONTE CASEROS”

CON MAS DE 37 AÑOS DE TRAYECTORIA EN NUESTRA CIUDAD, ES UN DEPORTE QUE NO DETIENE SU CRECIMIENTO.-



SUS PRIMEROS PASOS A LA ACTIVIDAD DEL MISMO SON APRENDIDOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 3, SIENDO EL PRINCIPAL SEMILLERO, PARA LUEGO CONTINUAR EN FORMA COMPETITIVA INTEGRANDO LOS EQUIPOS DE LA “LIGA ENTRERRIANA” DONDE PARTICIPARON ESTE AÑO EN 3 CATEGORÍAS LOGRANDO CONSAGRARSE CAMPEONAS.

CUENTA ADEMÁS CON UN NUMEROSO GRUPO DE MAMIS Y VARONES QUIENES PARTICIPAN EN DIFERENTES TORNEOS ORGANIZADOS EN LOCALIDADES VECINAS Y EN EL YA TRADICIONAL HOCKEY FIVE DE CARNAVAL.-



LA CATEGORÍA SUB 16 SE CONSAGRÓ CAMPEONA ZONAL DE LOS JUEGOS CORRENTINOS 2016 EN LA LOCALIDAD DE SAUCE, OBTENIENDO EL DERECHO A PARTICIPAR DE LA ETAPA FINAL EN LA CIUDAD DE CORRIENTES, CLASIFICATORIA A LOS JUEGOS EVITA 2016, DONDE LOGRÓ CONSAGRARSE SUB CAMPEONA PROVINCIAL SIENDO NOMINADA EQUIPO “FAIR PLAY” DEL TORNEO.-



DEPORTE ENRIQUECIDO POR LA PASIÓN Y EL INTERÉS DE CADA UNOS DE SUS INTEGRANTES.-



HOY, GRACIAS AL APOYO MUNICIPAL, TIENE SU ESPACIO PROPIO, SU CANCHA, EN EL PREDIO DEL “TIRO FEDERAL”.-



LA DIRECCIÓN DE DEPORTES OTORGA UN RECONOCIMIENTO A MONTE CASEROS HOCKEY POR SU APORTE Y A LA CONSIDERADA MEJOR JUGADORA DEL AÑO: ARIANA GALANTINI.-



“CÍRCULO DE AJEDREZ MONTE CASEROS”

EL CÍRCULO DE AJEDREZ MONTE CASEROS PARTICIPÓ, ENTRE LOS TORNEOS MAS IMPORTANTES DEL AÑO 2016, DE LA LIGA DE AJEDREZ DEL LITORAL, COMPETENCIA LLAVADA A CABO EN LAS LOCALIDADES DE HERNANDARIAS, CHAJARÍ, (ENTRE RÍOS) MERCEDES, MOCORETÁ Y CON RECORD DE PARTICIPANTES, 180 JUGADORES, EN NUESTRA LOCALIDAD.-



EN EL FINAL FIVE (5 MEJORES JUGADORES DE CADA CATEGORÍA) DISPUTADO EN VILLA DEL ROSARIO (ENTRE RÍOS) SE CONSAGRARON CAMPEONES LOS JUGADORES:

ALVARO CARLINO EN CATEGORÍA SUB 10, PABLO GOMEZ EN CATEGORÍA SUB 12 Y ALAN BELLA EN CATEGORÍA SUB 20.-

EDUARDO MIÑO PARTICIPÓ DE LOS JUEGOS CORRENTINOS OBTENIENDO EL 4TO LUGAR LO QUE LE PERMITIÓ REPRESENTAR A CORRIENTES EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2016 LLEVADOS A CABO EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

SEIS JUGADORES CLASIFICARON AL TORNEO NACIONAL EN TANDIL PROVINCIA DE BUENOS AIRES, FERNANDEZ, ALVARO CARLINO, PABLO GOMEZ, MELANIE Y EDUARDO MIÑO Y ALAN BELLA

ELEGIDOS POR EL CÍRCULO LOCAL RECIBEN SU RECONOCIMIENTO

MEJOR JUGADORA MELANIE MIÑO CAMPEONA PROVINCIAL

MEJOR JUGADOR ALAN BELLA



“ATLETISMO”

LOS ATLETAS BRIAN CABRAL DEL COLEGIO SECUNDARIO LABOUGLE, SUB CAMPEÓN PROVINCIAL DE LANZAMIENTO DE LA BALA (10.71 MTS) Y CAMPEÓN PROVINCIAL DE LANZAMIENTO DE DISCO (44,69 MTS) Y NICOLÁS MIÑO, DEL INSTITUTO DEMETRIO ATAMAÑUK, CAMPEÓN PROVINCIAL DE SALTO EN LARGO (5,34 MTS) REPRESENTARON A LA PROVINCIA DE CORRIENTES EN LOS JUEGOS EVITAS 2016 LLEVADOS A CABO EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.-



EN DICHO EVENTO, BRIAN CABRAL OBTUVO EL 8º PUESTO EN LANZAMIENTO DEL DISCO Y NICOLÁS MIÑO, SE CONSAGRÓ SUB CAMPEÓN DE LOS JUEGOS EVITA 2016 EN LA POSTA INTEGRADA 5 X 80 MTS HACIÉNDOSE ACREEDOR A UNA MEDALLA DE PLATA QUE LUCE ORGULLOSO EN ESTA FIESTA DEPORTIVA.-



ES DE DESTACAR QUE AMBOS SON ALUMNOS DEL PROFESOR MARCELO CENTURIÓN A QUIEN HACEMOS EXTENSIVA LAS FELICITACIONES.-





