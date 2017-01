Anti boti Higuaín le pidió fotos de su cola a una modelo de 18 años y ella lo denunció: "Es un enfermo" Se trata de la italiana Antonella Fiordelisi, que compartió en las redes sociales una captura de su conversación con el Pipita, donde él le pide fotos "de atrás".



Nadie se salva de la captura de pantalla, ni siquiera los ídolos del fútbol. Esta vez le tocó el turno a Gonzalo Pipita Higuaín, que le pidió fotos de su cola a Antonella Fiordelisi, una famosa modelo y campeona de esgrima italiana. Pero el futbolista tuvo la mala suerte de que la chica le sacó una foto a la conversación y la publicó en las redes sociales.



"Higuaín me pide fotos de mi cola en Instagram. Qué enfermo", publicó la joven de 18 años junto a las imágenes de la charla que mantuvo con el futbolista, que está de novio con Lara Wechsler.

En el intercambio de mensajes, el jugador le pide fotos "como las de Instagram", haciendo alusión a las imágenes que suele subir la esgrimista, muchas veces de espalda. "Te mando una de ahora", le responde ella, y luego le envió una de su cara haciéndole una broma.

Sin embargo, Fiordelisi se arrepintió de su denuncia y salió a pedir disculpas en Facebook:



"Solo para aclarar:



Con Higuaín hablamos un par de veces en el chat de Instagram, y la nuestra ha sido una conversación juguetona y divertida. Definitivamente no quería ofenderlo, sobre todo porque los enfermos son otros y no Higuaín, que conmigo se comportó de manera cortés y nunca fue inoportuno. Me disculpo con él, definitivamente no era mi intención ofenderlo ni crear chismes inexistentes: lo mía fue una simple broma. Quería añadir que he aprendido una lección de esta experiencia: hay que estar muy atentos a las palabras que se usan en las redes sociales, que a menudo las usamos en broma"



Revista Pronto



Sábado, 07 de enero de 2017 Volver