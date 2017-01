Película Sing

La China Suárez confesó sus inseguridades en los castings y tuvo un exabrupto



La China Suárez brindó una entrevista para la promoción de la película Sing y contó cómo se siente cada vez que hace una prueba de cámara, usando un término muy usual (e informal).



La China Suárez mostró toda su espontaneidad en una divertida entrevista que realizó junto a Leo Sbaraglia en el marco de la promoción de la película animada Sing, en la que ambos actores ponen su voz.





Al ser consultada por el periodista Javier Ponzone sobre el peor casting que hizo en su vida, la actriz se sinceró al punto de reconocer sus inseguridades y además, lanzar un exabrupto que tuvo que corregir al paso.



"No sé si el peor o el mejor casting, pero yo siempre siento que lo hago mal. Siempre salgo y digo 'lo hice para el orto'", afirmó, y al instante se excusó por la mala palabra.



"Lo cortan. Bueno, lo hice muy mal. Pero siempre siento que lo hice mal pero bueno, a lo mejor al director le gusto y uno hace lo que puede y no sabés lo que están buscando", agregó. Y luego profundizó sobre los castings: "Al haber empezado de más chicos, no tuve por ahí que hacer demasiados casting porque el primero fue Rinconcito de luz y después Cris Morena t va llamando, Polka lo mismo. En cine sí".



Ratingcero

Jueves, 05 de enero de 2017