Seguridad

La Policía implementa el operativo por la festividad del Gauchito Gil

Con motivo de celebrarse el próximo 8 de enero la festividad en honor al “Gauchito Gil”, cuya imagen se levanta al margen de la Ruta N° 123- Departamento de Mercedes-Ctes; la Policía de Corrientes ha implementado un operativo de seguridad que fue puesta en ejecución desde el 06-01-17 y se extenderá hasta el día 09-01-17, teniendo como misión primordial el control, cuidado, regulación y principalmente el estacionamiento de los vehículos que asistan o tengan que pasar por la citada Ruta, como así también brindar seguridad a las personas que acudan a dicho lugar.



Para la implementación de dicho Servicio Especial, la Policía afectó la cantidad de más de 250 de Efectivos Policiales pertenecientes a las distintas Comisarías y Organismos del Área Capital e Interior Provincial; quienes tendrán la responsabilidad del servicio de ruta (seguridad vial), desde el Control Policial N° 3, ubicado sobre Ruta Nacional N° 123, hasta la intersección de dicha ruta con la Nacional N° 119, para el control del tránsito vehicular y el ordenamiento del mismo, utilizando para ellos motocicletas y otros vehículos automotores de distintos tipos. Desde el área capital, se sumaran a este operativo 15 motocicletas y personal policial, los que contaran con los elementos de seguridad correspondientes (chalecos refractarios; conos, etc.).



Además, estarán afectados para este servicio, Personal del Ministerio de Salud de la Provincia, Bombeos, Cruz Roja, entre otros.



Así también, en este Operativo tendrán participación en el control las siguientes dependencias y Unidad Regionales:



COMISARÍA RIACHUELO: Control en Ruta Nacional Nº 12 – Peaje Riachuelo-Caminos del Paraná-; donde se informara sobre el evento que se realiza.



U.R. II° - GOYA: a través de las Comisarías de Pedro R. Fernández, 9 de Julio, San Roque y Chavarria, teniendo como misión implementar un operativo permanente en ruta, precisamente en el cruce de Rutas Nacionales N° 12 y 123 (Rotonda 9 de Julio).



U.R. IV° - PASO DE LOS LIBRES: idéntico servicio que la U.R. II° - Goya realizarán los Efectivos de esta Unidad, pero en el cruce de las Rutas Nacionales N° 14 y 123.



En ambos casos, el Personal Policial afectado tendrá la misión de efectuar un Control de Vehículos e Identificación de Personas en forma selectiva como así y primordialmente informar a los automovilistas acerca del evento que se desarrolla en inmediaciones del Santuario del “GAUCHO GIL”, a fin de evitar demoras en el viaje, orientando a quienes no tienen como destino ese lugar, las rutas alternativas para proseguir el viaje de acuerdo al destino de cada automovilista.



U.R. III° - CURUZU CUATIA: juntamente con el servicio especial de seguridad que se desarrollará en el Santuario del “Gaucho Gil”, también algunos de los organismos policiales que le dependen desplegarán similares operativos que las U.R. II°-GOYA y IV°-Paso de los Libres, implementando operativos de control vehicular e identificación de personas en el Control Caminero “Mocoretá”, sito en Ruta Nacional N° 14; CONTROL CAMINERO “4 Bocas” de MONTE CASEROS (Ruta Nacional N°14, 119 y 127); Control Caminero “Guayquiraro-Sauce” (Ruta Provincial N°23); Control Policial a cargo de la Comisaría de Distrito Mariano I. Loza, emplazado en Ruta Nº 119 y 24- acceso a Perugorria y Control Caminero de Curuzu Cuatia pro Ruta N119 y 126.



U.R. VII° - SALADAS: Asimismo, los organismos dependientes de esta unidad regional, implementaran un control policial en la zona de la Ruta Nacional Nº 12 y Ruta Nº 27.



Teniendo en cuenta la gran afluencia de personas que se desplazara sobre la ruta, se dispondrá de Puestos fijos y móviles sobre todo el recorrido, con el fin de advertir a los transportistas y conductores, sobre los distintos Trayectos alternativos.



Así también se solicita la colaboración de las Policías de las Provincias vecinas (Chaco, Misiones, Formosa, etc.), a fin de que los mismos adviertan a los señores conductores y transportistas que se dirijan de esas Provincias hacia esta Capital, sobre el desarrollo del evento que se estará llevando a cabo, para que los mismos tomen las precauciones del caso.



Por tal motivo, la Policía de Corrientes a través de la presente y por intermedio de la valiosa colaboración de los distintos Medios de Comunicación Social, debido a la masiva concurrencia, solicita a todos las personas que transite por las distintas zonas, lo hagan extremando las medidas de Seguridad y las indicaciones de las Autoridades Policiales, las que se hallan velando por el mantenimiento del orden y la seguridad publica, a efectos de prevenir accidentes o siniestros viales u otros hechos que lamentar.



Jueves, 05 de enero de 2017