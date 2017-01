¿Quién miente? Alex Caniggia confirmó los moretones de Charlotte y Loan se indignó El joven se mostró indignado por todas las acusaciones que pesan en su contra y desafía a todos los que, a su entender, le tiran mala onda para alejarlo de su novia. "Esto hace que la ame más todavía".



Aunque varias personas aseguraron haber visto una tensa pelea (con zamarreo incluído) entre Loan y Chalotte y luego que Alexander confirmara en Twitter que su hermana tiene moretones en ambos brazos, el acusado salió a defenderse con todo.



No sólo volvió a desmentir los hechos de violencia que le adjudican sino que además acusó al entorno de Charlotte de hacer lo imposible para separarlos.

"Capaz él está celoso porque salgo con la hermana y él no la ve. Pero la realidad es que todo esto me hace dar cuenta que ella es la mujer de mi vida y la amo más", le dijo a Desayuno.



"La realidad es que desde el día uno me quieren separa de ella, su mánagger; su hermano... todos. La verdad es que me harta un poco el tema".



Consultado al respecto por el mismo programa, Alex eligió el silencio mientras que Charlotte insistió en la desmentida. "Es todo mentira chicos".







Revista Pronto



Jueves, 05 de enero de 2017 Volver