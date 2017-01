Salud

Hospital Samuel W. Robinson: Renunció el equipo completo de Salud Mental

En la jornada del martes 3 de enero, luego de una reunión mantenida entre el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo y los médicos psiquiatras de la provincia, se concretó la renuncia de la Dra. Paula León al cargo que ocupaba en el Hospital "Samuel W. Robinson" de Monte Caseros. La dimisión de la doctora León se debió a la negativa del titular del Ministerio de Salud, de aceptar abonarle a los psiquiatras del interior provincial el adicional denominado “Recurso Humano Crítico”, según lo establece la normativa legal vigente.



A cambio, Cardozo ofreció “regalarles” a todos diez guardias activas por mes, lo que no fue aceptado por la Dra. Paula León por ser considerado un mecanismo ilegal.



Al sector profesional llama la atención que no quiera pagarles el adicional de Recurso Humano Crítico, lo que corresponde legalmente por encuadrarse en la normativa vigente, que actualmente no alcanza los $5.000 y sin embargo Cardozo ofrezca regalarles diez guardias activas a cada uno, lo que hacen un total de $20.000 aproximadamente por profesional.



¿De dónde salen los fondos para pagar (regalar) las guardias? ¿Cómo se rinde cuentas de esos fondos?



Este adicional de Recurso Humano Crítico, sí le abonan a los médicos de capital, como la Dra. María Silvia Bonassíes directora del Hospital Llano, lo que se lo hace de manera ilegal, como se denunció constantemente desde la conducción de ASPROSAC. Corrienteshoy.com

Jueves, 05 de enero de 2017