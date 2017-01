¡Está feliz! Quién es Pablo, el nuevo amor de Nazarena Vélez, amigo de Leo Squarzón Nazarena Vélez recompuso su corazón, se muestra feliz en las redes sociales y esa felicidad tiene nombre: se trata de Pablo, el nuevo hombre que conquistó a la actriz y que la acompaña en Punta del Este donde ambos pasaron el fin de año juntos.



"Salen hace un mes y medio pero están muy enganchados aunque no quieren dar rótulos de noviazgo", reveló Marcela Tauro en Intrusos, donde además indicó que Pablo, de quien no dio el apellido, es muy amigo de Leo Squarzón, el novio de Amalia Granata.



"Él tiene un barco. Corre autos y estaba en Miami cuando Amalia se encontró con Pau Linda. Tiene trillizos, está separado, es un muy buen tipo, no es pirata. Tiene un drama familiar que prefiero no contar", indicó la periodista.



Y agregó más detalles del futuro noviazgo: "La semana pasada inauguró un local y ella fue. Pasaron fin de año juntos en Punta del Este. Ella se lo merece, por lo que tengo entendido está muy enganchado y ella también. Sería bárbaro porque se contienen muy bien. Tiene plata así que no la va a vivir, al contrario, la puede ayudar".





Rating Cero



Miércoles, 04 de enero de 2017 Volver