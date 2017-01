Su nuevo rol como madre Emilia Attias presentó a su hija Gina El pasado 28 de octubre nacía Gina con 3,013 kilos, la primera hija de Emilia Attias y "el turco" Naim Sibara tras doce años de amor. En una entrevista íntima, la actriz contó cómo vivió el parto natural, cómo sigue su relación con el actor y cuál fue el origen del nombre de su beba.



Días previos al nacimiento de Gina, su deseo de "parir naturalmente, como cualquier hembra", causó controversia: "Viví tres días de trabajo de preparto, todo muy intenso, con contracciones cada cinco minutos... Llegué muy cansada, sin dormir. Y en el momento del parto no recibí ninguna intervención de medicamentos, aunque sí de homeopatía".



"La experiencia resultó muy mágica, por más doloroso que haya sido. En las últimas dos horas entrás en una vorágine, "en una ola de dolor", agregó a revista Gente.

Sobre su relación con "el Turco" indicó que "es un acontecimiento tan grande que te une o te separa. Él siempre fue un compañero espectacular, muy atento conmigo y con Gina. Se involucró mucho en el parto, me contuvo un montón. Hubo un momento muy especial: dos horas antes de dar a luz, el obstetra nos dejó solos en la sala. Ahí me habló al oído. Me dijo cosas muy lindas y emotivas, me ayudó a relajarme... Lo único que escuchaba era su voz".



En cuanto al origen del nombre Gina comentó que "hubo debate, pero se le ocurrió a él. Yo había pensado en otros: Margot, Grecia, Lisa... Un día llegó y me dijo: "¡Ya lo tengo! ¡Es Gina!". Y me encantó. Es muy musical, personal. No dudamos más".



Por último, la actriz completó la frase e indicó que para ella ser madre es "lo más trascendente que voy a vivir como mujer. No hay otro rol más importante. Te convertís en la heroína o la villana de tu hija, y yo quiero ser lo primero. ¡Me desmenuzaría en pedazos para ayudarla en lo que fuera! Ninguna heroína que interpreté en la ficción se asemeja a la que puedo ser como mamá".



Miércoles, 04 de enero de 2017 Volver