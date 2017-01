Detalles La autopsia a George Michael no logró determinar la causa de su muerte La autopsia practicada a George Michael no arrojó "resultados concluyentes", por lo que se necesitarán "nuevas pruebas". Todos los detalles.



George Michael (53) fue hallado sin vida en su residencia en Goring-on-Thames, en Oxfordshire, por su actual pareja, el libanés Fadi Fawad, el 25 de diciembre.

Si bien, en un principio se cree que Michael falleció debido a un fallo cardíaco y hasta la fecha se descartó que se haya habido alguna circunstancia "sospechosa", la autopsia no logró determinar la causa de su muerte.



"La causa de la muerte no es concluyente y es necesario llevar a cabo más pruebas", fue lo que apuntó un portavoz del cuerpo policial de Thames Valley, que agregó que "los resultados de esos nuevos análisis no se conocerán probablemente hasta dentro de varias semanas".



La misma fuente policial también aseguró que el fallecimiento del cantante británico "sigue siendo considerado inexplicable pero no sospechoso".





Fuente: Rating Cero



Viernes, 30 de diciembre de 2016