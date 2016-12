Gestos de la Iglesia en el Año de la Misericordia Comunicado oficial: Se levantó la pena canónica de excomunión del presbítero Raúl Oscar Marturet



Cumplimos en informar, lo que oportunamente se ha difundido por las redes sociales, a saber: que, en el contexto del Año de la Misericordia, el Arzobispo comunicó a la familia del presbítero Raúl Oscar Marturet, el contenido del decreto firmado por él, en el que se levanta la pena canónica de excomunión, que pesaba sobre el mencionado sacerdote. En sede arzobispal, monseñor Andrés Stanovnik recibió al hermano del sacerdote, fallecido en abril de 1989, para darle a conocer el documento, en el que se levanta la excomunión, que le fuera impuesta a su vez por un decreto en marzo de 1970. En los fundamentos del mencionado escrito, de fecha 11 de octubre de 2016, el Arzobispo señala, entre otras cosas, que “la Iglesia universal se encuentra celebrando el Jubileo Extraordinario de la Misericordia”, y que “durante este tiempo propicio en el que la Iglesia peregrina –unida por el misterio de la comunión de los santos, a las Iglesias purgante y triunfante-, dirige su mirada confiada al amor de Dios”; por todo lo cual, monseñor Stanovnik considera como “un signo de paterna misericordia, revocar la pena de excomunión impuesta al Pbro. Marturet, en prenda de la bienaventuranza celestial que no tiene fin”. Los familiares han acogido la noticia con beneplácito, destacando la figura sacerdotal del P. Marturet y su compromiso con los pobres. Monseñor Andrés Stanovnik, se ha reunido también con los sacerdotes Gavino Casco y Luis María Babin, quienes ya no ejercen su ministerio, para compartir con ellos la gracia que se derramó con abundancia para todos en el Año de la Misericordia.



Oficina de Prensa Arzobispado de Corrientes



Nota: Al no figurar el nombre del sacerdote Belisario Tiscornia junto a los de Gavino Casco y Luis María Babín, la fuente informativa del Arzobispado de Corrientes expresó que el mismo -- Tiscornia - comparte la gracia que se derramó en abundancia “para todos en el Año de la Misericordia”. La omisión de su nombre en la información es absolutamente involuntaria. Vale.



Arzobispado de Corrientes



Corrientes, diciembre de 2016



