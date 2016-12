Escándalo

La denuncia de Luciana Salazar

Tras desmentir los rumores que la vinculaban con el jugador de Juventus, Paulo Dybala, Luciana Salazar apuntó contra "una persona que quiere torturarla".



En medio de los rumores que la vinculaban con el futbolista de Juventus Paulo Dybala, Luciana Salazar se enfureció y denunció en Twitter que "una persona muy mala quiere manipularla y torturarla".



"Pobre chico es todo mentira, dejen de inventar, yo me preocuparía por el HDP que está detrás de esto y se quién es y busca lastima. No entiendo de donde sale un rumor así sin fundamentos que lastiman. Sólo sé que hay una persona muy mala con ganas de manipularme y torturarme", lanzó Salazar enfurecida luego de que circule que el jugador le mandaba mensajes.



"Pura mentira. Me suena que detrás de esto esta una persona que me está haciendo mucho daño últimamente y me tortura", completó.





Fuente: Rating Cero

Martes, 27 de diciembre de 2016