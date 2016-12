Pelea impensada Pancho Dotto acusó a Valeria Mazza de haberlo estafado y ella salió al cruce Pancho Dotto, histórico manager de modelos, contó que Valeria Mazza y Alejandro Gravier lo estafaron y lastimaron. Ella no se quedó callada.



Pancho Dotto, responsable del despegue de la carrera de Valeria Mazza, arremetió con todo contra la modelo y su marido, Alejandro Gravier, a quienes acusó de haberlos defraudado. Y ella salió al cruce.

"Sorprendida por las mentiras de @Pancho_Dotto espero sus disculpas. Feliz año para todos", escribió en Twitter.



"Si hubiera tenido un resarcimiento económico desde Valeria Mazza hasta Liz Solari lo mínimo que tendría sería un helicóptero importante", comenzó diciendo el empresario en Informadísimos.



"Imaginate... Lo de Valeria fue tremendo: ellos se quedaron con contratos que habían firmado conmigo, no con los nuevos, hasta los otros", agregó. "Yo creo que el mentor fue el marido, después ella... Como se dice siempre, por algo están juntos. La gente sabe cómo es cada uno, nos conocemos", continuó.



Además dijo que no tiene relación con Gravier y aseguró que mucha gente había estado en su misma situación: "Ellos tienen un gran tendal de gente que han dejado lastimada porque es su personalidad, lo sabe todo el mundo. Vos lo sabés, Carlitos (Por Carlos Monti). El primero fui yo. Después se han quejado en Europa, Estados unidos, Punta del este".



"Yo tenía antes del casamiento un libro gigante que se los mandé de regalo (por documentos que probarían el "fraude"). Podría haber hecho un juicio, pero no quise. Que sean felices, o sea, que felices, pero no conmigo. Yo claro que me la cruzo a Valeria, antes iba a su casa en San Isidro hasta que en un momento dejé de ir, yo había perdonado, todo, pero cuando cumplí 50 cambiaron muchas cosas. Socialmente nos saludamos, somos gente prolija, ubicada. No estamos para ningún escándalo a pesar de que hoy hablé demasiado, me parece", cerró, adelantando el escándalo que se aventuraba por sus declaraciones.





