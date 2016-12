Conmoción George Michael murió por una insuficencia cardíaca El representante del músico británico George Michael, Michael Lippman, confirmó a la revista Billboard que el cantante murió por una insuficiencia cardíaca y el motivo todavía es inexplicable.



"Estoy devastado", afirmó el publicista de Michael a Billboard en la madrugada de este lunes, según consignó la BBC.



"La hora exacta de su muerte no está clara en este momento, pero no hubo ninguna circunstancia sospechosa. La muerte por insuficiencia cardíaca fue inesperada", agregó Lippman.

El cantante, compositor y productor de discos, que llegó a la fama con el grupo Wham!, falleció esta Navidad, a los 53 años en su casa, en la localidad de Goring, en el Condado de Oxfordshire, al sureste de Inglaterra.





"Con gran tristeza confirmamos que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió pacíficamente en su casa durante el período de Navidad. Pedimos respeto para su familia en estos duros momentos", había confirmado Lippman horas antes en un comunicado.





Según la BBC, la policía de Oxfordshire declaró que no existían "circunstancias sospechosas", no obstante confirmó que realizará una autopsia e informará del resultado a su debido tiempo.



