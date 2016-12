Honestidad brutal Barbie Vélez: la carta de su hermano Gonzalo Agostini Gonzalo Agostini, el hermano de 16 años de Barbie Vélez, jamás se había referido públicamente a la situación que ella afronta con Fede Bal. Pero este día de Noche Buena, se despachó con una carta contundente, titulada "La impotencia del Dolor".



"Nada me revela y logra angustiar más que las lágrimas de una mujer. Hace meses veo el profundo sufrimiento de mi hermana Bárbara y en silencio y con la hombría de bien que mis viejos me criaron traté de acompañarle desde el respeto y el amor. Hoy nuevamente utilizando el respeto que me inculcaron, pido que dejen a mi hermana en paz", afirma en el inicio de la misma.



"Esto es a favor de las millones de mujeres que fueron sometidas a una inimaginable humillación (piel de gallina), y encima sufren una injusta condena social y pública. Que se joda por loquita, con razón le pego si es insoportable, es como ver a mis amigos en minifaldas o sexies y justificar si alguien se quiere propasar con ellas", manifestó.

"Dios y la Justicia tendrán la última palabra: pero mientras tanto no soporto más ver a mi hermana llorar", concluyó contundente.



