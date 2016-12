Descargo

Luciana Salazar habló de los supuestos mensajes de Paulo Dybala

La rubia se volcó con furia a las redes sociales y aclaró que los supuestos mensajes que recibe del futbolista son "pura mentira".



La información surgió y se replicó rápidamente. Al parecer el futbolista Paulo Dybala estaba "como loco" tratando de conquistar a Luciana Salazar.



El futbolista de Juventus y ex Instituto le estaría mandando varios mensajitos a la rubia para tratar de conquistarla, eso fue lo que trascendió.

Lo cierto es que Salazar se volcó rápidamente a Twitter para desmentir estos rumores.



"Pobre chico es todo mentira, dejen de inventar, yo me preocuparía por el hdp que está detrás de esto y se quien es y busca lastimar", expresó la rubia.



Y agregó indignada: "No entiendo de donde sale un rumor así sin fundamentos que lastiman. Sólo sé que hay una persona muy mala con ganas de manipularme y torturarme".



Y ratificó: "Pura mentira!! Me suena que detrás de esto esta una persona que me está haciendo mucho daño últimamente y me tortura".



¿Luli sabe quién ventiló el rumor?

Viernes, 23 de diciembre de 2016