Navidad y Fin de Año ¿Qué provincias dieron asueto administrativo? A pesar de que este año las Fiestas caen en fin de semana, la mayoría de las provincias dio asueto administrativo a sus empleados para los días 23 y 30 de diciembre, aunque otras prefirieron otorgarlo el lunes 26 y el 2 de enero.



Estas son las provincias que dieron asueto administrativo:





Salta: será el 23 y 30 de diciembre durante toda la jornada.



Jujuy: Será el 23 y 30 pero a partir del mediodía para no afectar al sector educativo.



Chaco: Habrá asueto administrativo y judicial para el 23 y 30 durante toda la jornada.



Tucumán: Asueto administrativo el 23 y 30 de diciembre.



Santiago del Estero: habrá asueto el 23 y 30 durante toda la jornada.



San Luis: decretaron asueto el 23 y 30 de diciembre.



Misiones: El asueto regirá para los lunes 26 y 2 de enero.



Formosa: Tendrá asueto los días 23 y 30 a partir del mediodía; y los lunes 26 y 2 de enero durante toda la jornada.



Córdoba: Habrá asueto los días 23 y 30 desde las 12 del mediodía y los lunes 26 y 2 de enero.



Corrientes: Tendrá asueto los 23 y 30 de diciembre.



Entre Ríos: También dispuso asueto para el 23 y 30 de diciembre con guardias mínimas y atención de los servicios esenciales.



San Juan: Será desde las 11 de los días 23 y 30 de diciembre.



Mendoza: También serán los 23 y 30 de diciembre a partir de las 13.



Catamarca: Sólo habrá asueto el 30 de diciembre.



Chubut: Se decretó asueto los días 23 y 30 de diciembre con el fin de "incentivar el turismo".



Tierra del Fuego: También eligieron los 23 y 30 de diciembre para dar asueto.



Santa Cruz: Los asuetos serán los días 23, 26 y 30 de diciembre, y 2 de enero.



