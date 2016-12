Formula mágica

El Polaco reveló su mayor secreto para la seducción



El subcampeón del "Bailando 2016" brindó una entrevista donde se refiere a sus métodos de conquista. Recordemos que hoy en día, el cantante está soltero...



El Polaco es el flamante subcampeón del "Bailando 2016" tras perder con la pareja de Pedro Alfonso y Flor Vigna en una final apasionante.

El cantante bailó junto a Barby Silenzi y ya más relajado, dio una entrevista con revista Caras donde reveló sus mayores secretos para conquistar a una mujer. De hecho, se dijo que él y Silenzi tuvieron un affaire, aunque ambos lo negaron...





"Si me gusta alguien soy de ir al frente y digo lo que pienso. Soy enamoradizo, romántico y cuando estoy con alguien me vuelvo muy cargoso, quiero estar todo el tiempo con esa persona", comentó con el semanario.



"Me gusta cocinarle o cantarle algún tema con la guitarra y mirarla a los ojos".

Amplió sobre su pasado sentimental: "Tuve dos grandes amores, que son las madres de mis hijas (la Princesita Karina y Valeria Aquino) y no me enamoré más. Hoy sigo buscando el amor aunque todavía no lo encontré; por eso a veces pienso que se me cerró el corazón".



Para cerrar, contó las condiciones que busca en su próxima pareja: "Busco alguien compañera y sencilla, no me fijo en lo exterior. Creo que la belleza tiene fecha de vencimiento y el carácter de una persona es lo que enamora para toda la vida".



