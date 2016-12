Seven de verano de Yacyretá Rugby: Abipones de Castelli levantaron la Copa de Oro OSDE Se disputó el primer Seven del Verano, organizado por el Club Yacyretá, con la participación de diferentes equipos de Corrientes y Chaco. Resultando ganador de la Copa de Oro OSDE, Abipones de Castelli. Tortuga de Santo Tomé se llevó la de Plata y Rooster de Resistencia la de Bronce.

En las instalaciones del Club Yacyretá de Ituzaingó, se realizó la primera edición del Seven de Verano. Una jornada intensa de camaradería abriendo la competencia para equipos en desarrollo con la participación de 5 equipos de la región. Donde estuvo en juego la Copa OSDE, jugando todos contra todos, para finalizar con el tradicional tercer tiempo en la ciudad turística correntina.



Estuvieron los jugadores de Abipones de Castelli, al igual que Rooster de Resistencia, ambos de la provincia del Chaco. Del interior correntino y de la costa del Río Uruguay dijeron presentes, Tortugas el flamante club de Santo Tomé y otro nuevo en la zona, Uruguay RC de La Cruz. Los locales por supuesto presentes.



Los equipos jugaron todos contra todos, resultando ganador invicto el equipo del interior chaqueño, Abipones que ganó sus cuatro encuentros, alzándose con la Copa de Oro OSDE.



En segundo lugar finalizó Tortugas RC llevándose la Copa de Plata OSDE y tercero fue Rooster de Resistencia.



También hubo premios para Yacyretá que finalizó cuarto y en quinto lugar finalizó Uruguay RC.





Los organizadores agradecieron a los sponsors que hicieron posible la concreción con éxito del certamen, uno de ellos OSDE



Se abrió así la agenda de competencias en el interior de la provincia de Corrientes, con el apoyo de la Unión del Rugby de Nordeste, aportando referees oficiales para llevar adelante la competencia sin inconvenientes. Los jugadores podrán tener continuidad de actividades con los torneos de verano, que desde enero tienen su agenda confirmada.



Ituzaingó marca el inicio de las competencias, en el marco de la temporada de verano que se vive a pleno en esta ciudad turística.



RESULTADOS



Yacyretá 22 – Uruguay 7; Rooster 12 – Tortugas 31; Abipones 40 – Uruguay 0; Yacyretá 15 – Rooster 28; Tortugas 14 – Abipones 28; Uruguay 0 – Rooster 38; Yacyretá 5 – Tortugas 34; Abipones 57 – Rooster 0; Uruguay 0 – Tortugas 33; Yacyretá 5 – Abipones 25.



POSICIONES FINALES



1º) Abipones; 2º) Tortugas; 3º) Rooster; 4º) Yacyretá; 5º) Uruguay.



AGENDA DE VERANO



Los clubes de la región tienen una nueva agenda para participar del 9º Circuito de Rugby del Nordeste; con el apoyo de la URNE y empresas del medio. Los clubes de Monte Caseros y Paso de los Libres, incluirán sus seven del Carnaval en el Circuito 2017, que tiene la siguiente agenda, con dos competencias en una.



La primera etapa en arena, donde se jugará en la modalidad Rugby Beach, cinco contra cinco y luego la segunda etapa, sobre césped con la tradicional modalidad de seven a side. Todas las fechas son puntuables y acumulativas para consagrar al nuevo Campeón del Circuito de Rugby de Verano del Nordeste que se llevará la Copa Challenger.



Este año habrá tres títulos en juego, el ganador de la primera etapa en arena, el ganador de la segunda etapa en césped y el ganador general del Circuito.



1º Fecha: Sábado 7 de Enero en Paso de la Patria



2º Fecha: Sábado 14 de Enero en Ituzaingó



3º Fecha: Sábado 21 de Enero en Paso de la Patria



4º Fecha: Sábado 4 de Febrero en Monte Caseros



5º Fecha: Sábado 11 de Febrero en Paso de los Libres.





Jueves, 22 de diciembre de 2016