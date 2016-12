En horas de la tarde El Gobierno Municipal abona Aguinaldo a Empleados de Planta Permanente, Plus a Contratados y Caja Navideña La Municipalidad de Monte Caseros abona Sueldo Anual Complementario, segundo semestre a empleados de Planta Permanente y Plus a Contratados.



Desde la hora cero de este miércoles 21 los empleados de Planta Permanente disponen del Sueldo Anual Complementario, a través de los cajeros automáticos o por caja en el Banco de Corrientes, mientras que los agentes contratados percibirán el plus mañana, jueves 22 a partir de las 15:00 horas en el Palacio Municipal, donde también se entregará la Caja Navideña a todo el personal.

.



Miércoles, 21 de diciembre de 2016 Volver