Economía Cambios en el monotributo: cómo quedan las escalas y cuánto es el pago mensual de cada categoría

En el proyecto de Ganancias se contempla un aumento del 75% tanto el máximo de facturación como las cuotas; cómo quedan las escalas, que ahora serán de la A a la K.



Junto a los cambios en el impuesto a las Ganancias, que adoptará el nombre de `Impuesto a los Ingresos´, también se debaten modificaciones en el monotributo . Si bien aún no fue aprobado, el proyecto establece un aumento del 75% en las cuotas y en el máximo de facturación anual para ser considerado en el régimen.



En concreto, se pretende elevar de $ 400.000 a $ 700.000 anuales el tope de ingresos anuales para quienes prestan servicios y de $ 600.000 a $ 1.050.000 para la venta de inmuebles.





En tanto, la cuota mínima mensual del monotributo aumentaría de $ 39 a $ 68, mientras que la máxima pasaría de $ 2700 a $ 4725 al mes. A esos montos, mientras tanto, se le suma, cada mes, los $ 157 correspondientes a aportes del Sistema Previsional (SIPA) y los $ 419 de obra social.



Por otra parte, otro de los cambios propuestos es en la facturación máxima correspondiente a cada escala de este impuesto, que dejarían de denominarse de la B a la L para ser establecidos desde la A hasta la K.



Según este proyecto, el nuevo tope de la primera categoría (hoy es la B, será la A) se elevará de $ 44.000 a $ 84.000 por año, con una cuota de $ 68 por mes por este impuesto.



El tope para la segunda categoría (hoy la C, será la B) pasará de $ 72.000 a $ 126.000, mientras que la cuota mensual se elevará de $ 75 a $ 131.



En el caso de la tercera categoría (hoy la D, pasará a ser la C), el tope se incrementará de $ 90.000 a $ 168.000, con una cuota que pasará de $ 128 a $ 224 por mes.



Para la siguiente (hoy la E, será la D) el tope de ingresos anual pasará de $ 144.000 a $ 252.000, mientras que la cuota subirá de $ 210 a $ 368.



En la quinta categoría (hoy es la F, será la E) se incrementará de $ 192.000 a $ 336.000 el tope máximo, mientras que la cuota subirá de $ 400 a $ 700 al mes.



La sexta escala (es la G, será la F) tendrá un tope que se elevará de $ 240.000 a $ 420.000, mientras que la cuota se incrementará de $ 550 a $ 963.



En la séptima categoría (hoy la H, será la G), el máximo subirá de $ 288.000 a $ 504.000, con una cuota mensual que se incrementará de $ 700 a $ 1225.



Para la octava categoría (es la I, será la H), la última escala para quienes prestan servicios, el tope máximo se incrementará de $ 400.000 a $ 700.000, con una cuota mensual que se elevará de $ 1600 a $ 2800.



Mientras tanto, la octava categoría (es la J, será la I), pasará de un tope máximo de $ 470.000 a $ 822.000, con una cuota mensual que subirá de $ 2000 a $ 3500.



En la siguiente (es la K, será la J) el tope subirá de $ 540.000 a $ 945.000, mientras que la cuota mensual del impuesto se elevará de $ 2350 a $ 4113.



En el último extremo del régimen, el tope de la categoría máxima (hoy es la L, será la K) pasará de $ 600.000 a $ 1.500.000, mientras que la cuota mensual subirá de $ 2700 a $ 4725.

Miércoles, 21 de diciembre de 2016