"Bailando 2016" Grave denuncia contra Fernando Carrillo: su bailarina lo acusa de acosador sexual Ferrnando Carrillo estuvo este año en el Bailando pero duró poco. Lo cierto es que su pase por la Argentina tuvo muchas repercusiones que están saliendo a la luz.



En las últimas horas, Camila Méndez, quien bailó con él en el certamen, lo denunció de acosador. La bomba la arrojó esta mañana la periodista Andrea Taboada en Los Ángeles a la Mañana (El Trece).



"No era en el baile, sino en la vida privada", detalló la periodista. "Ella, Camila Méndez, que es una chica preciosa, es la novia de Maxi Buitrago, el chico que bailaba con Barbie Vélez, y Maxi quería ir a matarlo", destacó Ángel de Brito.

"Esto lo supimos todos y no hicimos acting ni previa porque era un tema realmente grave", explicó el conductor.



"Ella realmente no quería hacer una escándalo de esto porque tenía miedo de perder su trabajo en el Bailando", finalizó Andrea Taboada.



