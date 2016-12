Galería MonteCaserosOnline El prefecto Alejando Agustín Villalva asumió al cargo de Jefe de la Prefectura de Monte Caseros En horas de la mañana de este martes 20 de diciembre se desarrolló la ceremonia de cambio de autoridades de la jefatura de la Prefectura de nuestra ciudad.



El acto que contó con la presencia del Intendente Miguel Olivieri, el Prefecto de Zona Alto Uruguay Carlos Alberto Segovia, el Prefecto saliente Adolfo Ramón Aranda, representantes de las distintas fuerzas armadas y de seguridad de la ciudad y de los países vecinos Brasil y Uruguay, personal retirado y público en general tuvo lugar en la Plaza de Armas, lindante al edificio local, a las 11:00 horas.

El Jefe de los efectivos formados, Oficial principal Félix Agüero presentó a los mismos al Prefecto de Zona de Alto Uruguay solicitando autorización para dar inicio la ceremonia. Tras el formal saludo por parte de las autoridades se dio lectura al mensaje oficial interno producido por el Director de Personal Prefecto General, el que comunicó fecha, designaciones y traslados del personal superior. Prefecto Alejando Agustín Villalva de la Prefectura Olivos a la Prefectura de Monte Caseros y Prefecto Adolfo Ramón Aranda de la Prefectura Monte Caseros a la Prefectura Buenos Aires e inmediatamente el Prefecto de Zona Alto Uruguay Carlos Alberto Segovia puso en posesión del cargo al nuevo Prefecto local.



Continuando con la ceremonia el jefe saliente Prefecto Adolfo Ramón Aranda fue invitado a dejar su mensaje de despedida “la Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de llegar y tiempo de partir, esa es la razón por la que hoy estamos reunidos, para darle la bienvenida al Sr. Prefecto Alejando Agustín Villalva y despedir a quien les habla” inició diciendo



“Particularmente para mí no es grato este momento porque me veo en la obligación de dejar el lugar a mi sucesor y por consecuencia debo partir a otras latitudes para asumir otros desafíos y como dice la letra del chamamé “llevo sangrando despedidas” pero ese es nuestro destino para cumplir con el deber y hoy puedo decir que en la Prefectura Monte Caseros estoy con el deber cumplido. Gracias a la invalorable colaboración tanto del personal superior como sub alterno que forman esta prestigiosa unidad. Cuando asumí esta jefatura hace un poco más de dos años observé la cantidad de personas civiles que estaban presentes y engalanaban la ceremonia de cambio de jefatura y me preguntaba a mí mismo si me encontraría a la altura de las circunstancias para mantener las buenas relaciones sociales que había realizado mi antecesor y poco a poco, tímidamente me fui insertando en la sociedad guiado por los representantes de cada grupo y sintiendo al mismo tiempo la calidez de su gente y empecé a disfrutar de su hospitalidad, a compartir las buenas y sanas costumbres de Monte Caseros pero al mismo tiempo me preguntaba si podía cumplir acabadamente con los objetivos trazados por la superioridad, si me encontraría en condiciones de responder a la confianza que tuvieron mis superiores, quienes me designaron para estar al frente de esta casa que nació poco después de la fecha fundacional de esta emblemática ciudad y sólo podía averiguarlo poniendo manos a la obra. Poco a poco nos fuimos relacionando y conociendo con el personal y empezamos a dar, de cada parte, lo mejor que teníamos y en poco tiempo nos dimos cuenta que podíamos cumplir con los objetivos y al mismo tiempo supimos que podíamos darle un revés a aquellas situaciones adversas que se iban presentando como atender a familiares del personal que se hallaba en comisión de servicio en otro destino, atender y animar al personal enfermo o lesionado, estar al lado de la familia que perdió a un ser querido o de trabajar mancomunadamente con otros organismos e instituciones en épocas de creciente del Río Uruguay. Y que decir… no sé si di poco o di mucho, pero lo único que sé es que di lo mejor de mí, pero son ustedes, como sociedad y mis superiores los que evaluarán la calidad de gestión”



“Quiero agradecer personalmente al Sr. Intendente C.P.N Miguel Olivieri quien tantas veces nos atendió en su despacho oficial como en el particular para escuchar nuestras urgencias y necesidades, gracias por creer en nosotros. A los integrantes del Ejército Argentino con asiento en la ciudad, a nuestros pares de las fuerzas de seguridad nacional y provincial, a los Bomberos locales, a los Veteranos de Guerra de Malvinas, a las autoridades de los distintos organismos internacionales de Bella Unión, Uruguay, Barra do Quaraí, Brasil, a los clubes náuticos, de pesca, a las autoridades escolares en especial a la Escuela 89, nuestra escuela apadrinada, a los organismos provinciales y municipales, al poder judicial, a la Dirección del Hospital Robinson en la persona de quien en vida fuera la Directora Claudia Arriola, a los pastores locales, citricultores, a las casas comerciales, a los amigos de la Prefectura, a los vecinos en general, a los medios de comunicación social, gracias a todos por su constante apoyo y complacernos siempre con su grata presencia. A los directivos y docentes del Jardín de Infantes “Gurisitos”, a la Escuela N°646 “Pedro Rómulo Tuoti”, a la Escuela Técnica “Pedro Ferré”, a la Escuela de Danza e Instituto Superior Ramón J. Cárcano quienes tuvieron a su cargo la formación académica de mi familia. Gracias a todos ustedes. Al personal superior y sub alterno de la Prefectura Monte Caseros por su entrega, compromiso y pertenencia a esta prestigiosa institución. Les digo que quedan en buenas manos, confío en la capacidad y profesionalismo del Sr. Prefecto Alejando Agustín Villalva. A los pastores locales y a la iglesia de Jesucristo gracia por sus oraciones a favor de nuestras vidas y de la institución y para terminar quiero dirigirme a mi familia, a mi amada esposa Laura, mis hijas Valentina, Salomé, a mis hijos Dilan y Benjamín, les estoy eternamente agradecido por acompañarme siempre, estar siempre a mi lado y por sostenerme en los momentos más débiles que me tocaron al conducir esta prefectura. Gracias a todos de corazón, Gracias Monte Caseros y hasta siempre” concluyó



Finalizado el acto de ceremonia se invitó a las autoridades y al público en general a trasladarse al casino de Sub oficiales donde se compartiría un vino de honor.



Martes, 20 de diciembre de 2016