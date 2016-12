En el duelo telefónico Pedro Alfonso, campeón de "Bailando 2016"

En su cuarta participación en el ciclo, el ex productor y actual actor se consagró campeón junto a Flor Vigna. Derrotó en el duelo telefónico al cantante tropical El Polaco.



El último programa del año arrancó con una ficción protagonizada por Marcelo, en la que hizo un paralelismo entre el fútbol y la definición del Bailando 2016. A continuación, Hernán Piquín, Mora Godoy y el grupo de malambo Malevo realizaron una impresionante apertura junto a sus equipos de baile. Luego, el escenario fue la calle Olleros, donde 600 bailarines llevaron a cabo una espectacular coreografía de flashmob con video mapping, que culminó con las dos parejas finalistas ingresando al edificio de Ideas del Sur.



En el segundo ritmo, Pedro y Flor bailaron "Love never felt so good", de Michael Jackson y Justin Timberlake, y El Polaco y Barby, "Get lucky", de Duft Punk. En esta ocasión, los votos de De Brito, Pampita, Moria y Polino inclinaron la balanza a favor de Pedro y Flor, quienes igualaron la serie.



A la hora del reggeaton, Pedro y Flor hicieron una coreografía de "Perros salvajes", de Daddy Yankee, en tanto que El Polaco y Barby recorrieron la pista al ritmo de "Shaky shaky", de Daddy Yankee. Antes de recibir las devoluciones del jurado, las parejas disfrutaron de un video sorpresa de sus seres queridos. Finalmente, el tercer punto fue para El Polaco y Barby, a raíz de los votos de De Brito, Pampita, Moria y Polino.



Finalmente, el público tuvo en su poder la decisión final y, con el 51.97% de los votos, determinó que Pedro Alfonso y Flor Vigna sean los campeones del Bailando por un sueño 2016.



